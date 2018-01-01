Лэмпард: Я ненавижу проигрывать, но сезон состоит не из одного матча

"Синие" идут дальше по календарю.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард подвел итоги кубкового матча, где его команда уступила Манчестеру Юнайтед (1:2).

“Мы сыграли ниже привычного уровня, особенно в отношении скорости передач, что больше всего было заметно в первом тайме.

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Когда нам противостоит соперник, который выставляет организованную линию обороны из пяти защитников и двух форвардов, необходимо максимально использовать свободное пространство между линиями и скорость командного движения, иначе организовать свою игру будет сложно.

В первом тайме нам это не удавалось, а во втором мы были слишком неэффективны в заключительной стадии атак.

Мы изменили игру, создавали шансы и выглядели действительно ярко. Мы заслужили забитый гол и могли рассчитывать на большее.

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Рэшфорд забил невероятный мяч в тот момент, когда нам удавалось все, и команда находилась на подъеме.

Я увидел немало положительных моментов с точки зрения перспективы. Как и все мы, я ненавижу проигрывать, но сезон состоит не из одного матча.

У нас впереди много сложных игр и очень плотное расписание. Поэтому мы идем дальше и концентрируемся на предстоящих целях“, - цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.

Отметим, что стали известны все пары четвертьфиналов.