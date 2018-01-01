Эмери - о матче с Ливерпулем: Сумасшедший поединок

Команды устроили перестрелку в поединке.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери подвел итоги кубкового матча против Ливерпуля, где его команда уступила в серии послематчевых пенальти.

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“Сумасшедший матч. Я горжусь проделанной работой, у нас был высокий темп в первые 45 минут. В конце матча мы выигрывали до самого последнего момента.

Пенальти - это всегда 50 на 50, мы проиграли.

Грустно, но наша работа заслуживает большего. Есть много положительных моментов.

Обе команды не могут быть довольны действиями в обороне. Но для болельщиков это были потрясающие 90 минут. Результат все время менялся. Это было впечатляюще“, - приводит слова Эмери BBC.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор поединка.

Вашему вниманию результаты всех матчей 1/8 финала Кубка английской лиги.