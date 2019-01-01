Кубок английской Лиги: Ливерпуль сыграет с Астон Виллой, МЮ - с Колчестер Юнайтед
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка английской лиги.
В Англии состоялись все матчи 1/8 финала Кубка английской лиги, по итогам которых определились участники следующей стадии турнира.
Состоялась жеребьевка четвертьфинала и определились четыре пары участников, которые будут бороться за выход в полуфинал.
Итоги жеребьевки:
Манчестер Юнайтед - Колчестер Юнайтед;
Оксфорд Сити - Манчестер Сити;
Астон Вилла - Ливерпуль;
Эвертон - Лестер;
Отметим, что поединки должны состояться на неделе с 16 по 22 декабря. Стоит сказать, что в этот же период Ливерпуль примет участие в Клубном чемпионате мира.
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