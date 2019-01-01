Кубок английской Лиги: Ливерпуль сыграет с Астон Виллой, МЮ - с Колчестер Юнайтед

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка английской лиги.

В Англии состоялись все матчи 1/8 финала Кубка английской лиги, по итогам которых определились участники следующей стадии турнира.

Состоялась жеребьевка четвертьфинала и определились четыре пары участников, которые будут бороться за выход в полуфинал.

Итоги жеребьевки:

Манчестер Юнайтед - Колчестер Юнайтед;

Оксфорд Сити - Манчестер Сити;

Астон Вилла - Ливерпуль;

Эвертон - Лестер;

Отметим, что поединки должны состояться на неделе с 16 по 22 декабря. Стоит сказать, что в этот же период Ливерпуль примет участие в Клубном чемпионате мира.