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Кубок английской Лиги: Ливерпуль сыграет с Астон Виллой, МЮ - с Колчестер Юнайтед

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Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка английской лиги.
Кубок английской лиги: четвертьфинальные пары
Кубок английской лиги: четвертьфинальные пары
Getty Images

В Англии состоялись все матчи 1/8 финала Кубка английской лиги, по итогам которых определились участники следующей стадии турнира.

Состоялась жеребьевка четвертьфинала и определились четыре пары участников, которые будут бороться за выход в полуфинал.

Итоги жеребьевки:

Манчестер Юнайтед - Колчестер Юнайтед;

Оксфорд Сити - Манчестер Сити;

Астон Вилла - Ливерпуль;

Эвертон - Лестер;

Отметим, что поединки должны состояться на неделе с 16 по 22 декабря. Стоит сказать, что в этот же период Ливерпуль примет участие в Клубном чемпионате мира.

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Теги: Кубок английской лиги, футбол
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