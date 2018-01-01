Ливерпуль - Арсенал 5:5 (5:4) видео голов и обзор матча Кубка английской лиги
Ливерпуль и Арсенал выдали безумный матч, в котором "красные" вырвали путевку в четвертьфинал турнира.
В среду, 30 октября, на Энфилде состоялся матч между Ливерпулем и Арсеналом в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.
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В невероятном поединке команды забили 10 голов на двоих и определяли победителя в серии пенальти, в которой "красные" оказались чуть точнее. Таким образом, подопечные Клоппа вышли в четвертьфинал турнира.
Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль - Арсенал:
Вашему вниманию все результаты матчей 1/8 финала Кубка английской лиги.
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