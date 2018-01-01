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Клопп: Честно говоря, я вообще не понял, что мои игроки сотворили в матче с Арсеналом

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Наставник "красных" надеется, что его подопечные надолго запомнят этот поединок.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своими эмоциями от матча своей команды против Арсенала в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

Напомним, “красные“ в невероятном матче совершили камбэк, завершив основное время со счетом 5:5, и вырвали победу в серии пенальти (5:4).

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“Мы допустили определенные ошибки в этом матче, иногда играли слишком открыто. Можно говорить о тактике, но кого это сейчас волнует? Я надеюсь, что этот поединок запомнится игрокам надолго, но честно говоря, я вообще не понял, что они сегодня сотворили.

Все наши голы были потрясающими, а Келлехер - настоящий талант. То, что последний пенальти пробивал Джонс, было не моим решением. Когда я в последний раз видел список, то там был исполнителем Ориги. Видимо, они что-то изменили.

Никто не вспомнит через три года, если вы проиграете, но если вы сумеете выиграть, то игроки запомнят этот матч навсегда“, - Приводит слова Клоппа BBC.

Вашему вниманию результаты всех матчей 1/8 финала Кубка английской лиги.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Арсенал, Кубок английской лиги, футбол
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