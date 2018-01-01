Кубок английский лиги: МЮ обыграл Челси, Арсенал в серии пенальти уступил Ливерпулю
Бертон Альбион - Лестер Сити 1:3
Голы: Бойс, 52 - Ихеаначо, 7; Тилеманс, 20; Мэддисон, 89.
Бертон: О'Хара, Уоллес, Хатчинсон (Дайер, 46), Брэйфорд, Фрейзер, О'Тул, Эдвардс (Сбарра, 88), Куинн, Шаркич (Темплтон, 88), Броудхед, Бойс.
Лестер Сити: Уорд, Джастин, Морган, Фукс, Эванс, Олбрайтон, Чаудхери (Ндиди, 88), Прат (Мэддисон, 83), Грей, Тилеманс, Ихеаначо (Барнс, 66).
Эвертон - Уотфорд 2:0
Голы: Холгейт, 72, Ришарлисон, 90+3.
Эвертон: Пикфорд, Мина (Кин, 41), Динь, Холгейт, Коулман, Ивоби, Делф, Андре Гомеш, Ришарлисон, Калверт-Льюин (Тосун, 80), Кин (Уолкотт, 46).
Уотфорд: Гомес, Фулькье, Кэткарт, Мариаппа, Фемения, Кина (Дукуре, 39), Чалоба, Перейра (Деулофеу, 67), Хьюз, Предль (Кабаселе, 65), Грей.
Предупреждения: Дукуре, Мариаппа.
Оксфорд Юнайтед - Сандерленд 1:1 (4:2 - по пен.)
Голы: Холл, 25 - Макналти, 78.
Оксфорд Юнайтед: Иствуд, Лонг, Мур, Дики, Генри, Алекс Родригес, Баптист (Мусиньо, 90), Фосу-Анри, Тэйлор (Мэкки, 81), Холл (Форд, 81), Раффлз.
Сандерленд: Маклафлин, Хьюм (О`Нин, 68), Линч (Григг, 55), Уиллис, Маклафлин, Лидбиттер, Добсон, Макгиди, Пауэр, Флэнаган, Макналти.
Кроули - Колчестер 1:3
Голы: Булман, 20 - Норрис, 22; Луямбула, 53 (автогол); Гэмбин, 79.
Кроули: Луямбула, Дэллисон, Танниклифф, Сизей (Янг, 67), Доэрти, Фергюсон, Булман, Грего-Кокс, Алларахиа (Надесан, 82), Лубала, Энигбокан-Блумфилд (Палмер, 54).
Колчестер: Геркен, Брэмелл, Истмен, Проссер, Джексон, Стивенсон, Поку (Гэмбин, 74), Сеньор (Лэпсли, 83), Комли, Норрис (Хэрриотт, 61), Нубл.
Предупреждения: Дэллисон - Нубл
Манчестер Сити - Саутгемптон 3:1
Голы: Отаменди, 20; Агуэро, 38, 56 - Стивенс, 75.
Манчестер Сити: Браво, Уокер (Жоау Канселу, 65), Отаменди, Эрик Гарсия, Анхелиньо (Стоунз, 79), Фоден, Бернарду Силва, Дойл, Марез, Агуэро, Габриэл Жезус (Бернабе, 87).
Саутгемптон: Маккарти, Стивенс, Данзо, Валери, Беднарек, Ромеу (Vokins, 90), Хейбьерг, Армстронг, Уорд-Проуз, Буфаль (Адамс, 69), Лонг (Редмонд, 68).
Предупреждение: Ромеу.
Челси - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Батшуайи, 61 - Рашфорд, 25, 73.
Челси: Кабальеро - Джеймс, Зума, Гуэхи, Алонсо - Ковачич, Жоржиньо, Гилмор (Маунт, 70) - Пулишич (Педро, 70), Батшуайи (Абрахам, 78), Хадсон-Одои.
Манчестер Юнайтед: Ромеро - Ван-Биссака, Магуайр (Мартиаль, 66), Линделеф, Рохо, Уильямс - Фред, Мактоминей - Лингард (Перейра, 67) - Джеймс, Рашфорд (Янг, 80).
Предупреждения: Батшуайи, Ковачич - Мактоминей, Фред.
Ливерпуль - Арсенал 5:5 (5:4 - по пен.)
Голы: Мустафи, 6 (автогол), Милнер, 43 (пен.); Окслейд-Чемберлен, 58; Ориги, 62, 90+4 – Торрейра, 19; Мартинелли, 26, 36; Мэйтленд-Найлз, 55, Уиллок, 70.
Ливерпуль: Келлехер - Уильямс, Гомес, Ван ден Берг, Милнер - Лаллана, Кейта (Джонс, 55), Окслейд-Чемберлен (Чиривелья, 81) - Эллиотт, Ориги, Брюстер.
Арсенал: Мартинес - Бельерин, Холдинг, Мустафи, Колашинац (Тирни, 83) - Торрейра (Себальос, 72), Уиллок - Мэйтленд-Найлз, Озил (Гендузи, 65), Сака - Мартинелли.
Предупреждения: Брюстер, Лаллана - Уиллок, Колашинац, Сака.
Полная версия правил