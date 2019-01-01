МЮ обыграл Челси в Кубке английской лиги

В противостоянии экспериментальных составов сильнее оказались подопечные Оле-Гуннара Солскьяера.

Манчестер Юнайтед добыл выездную победу в матче с Челси (2:1) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Гости открыли счет на 25-й минуте встречи. Одиннадцатиметровый удар точно реализовал Маркус Рэшфорд.

Челси после перерыва сравнял счет, отличился Миши Батшуайи. Однако все тот же Рэшфорд классным ударом со штрафного вновь вывел МЮ вперед, чем в итоге и принес для своей команды победу.

Челси — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Батшуайи, 61 — Рашфорд, 25, 73

Челси: Кабальеро — Джеймс, Зума, Гуэхи, Алонсо — Ковачич, Жоржиньо, Гилмор (Маунт, 70) — Пулишич (Педро, 70), Батшуайи (Абрахам, 78), Хадсон-Одои.



Манчестер Юнайтед: Ромеро — Ван-Биссака, Магуайр (Мартиаль, 66), Линделеф, Рохо, Уильямс — Фред, Мактоминей — Лингард (Перейра, 67) — Джеймс, Рашфорд (Янг, 80).

Предупреждения: Батшуайи, Ковачич — Мактоминей, Фред.