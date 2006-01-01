Ливерпуль после невероятного матча одолел Арсенал в серии пенальти

Ливерпуль в последний момент сумел перевести игру в послематчевые пенальти, где одержал победу.

Ливерпуль и Арсенал встретились в матче 1/8 Кубка английской лиги. Поединок состоялся в Ливерпуле на стадионе Энфилд, и получился просто нереально зрелищным.

И Клопп, и Эмери выставили на данный поединок полурезервные составы, дав возможность сыграть многим молодым футболистам, и, наверное, именно это и стало решающим в данном противостоянии. Игроки, которым не хватает игровой практики, стремились показать себя и действительно порадовали болельщиков ярким и насыщенным матчем.

Унаи Эмери и Юрген Клопп Getty Images

Первый гол был забит уже на 6-й минуте встречи - Окслейд-Чемберлен прошел по правому флангу прошел и подал в штрафную, где защитник Арсенала Шкодран Мустафи срезал мяч в собственные ворота.

Казалось бы, для подопечных Клоппа встреча началась очень даже хорошо, однако уже на 19-й минуте Торрейра сумел восстановить паритет - Келлехер отбил удар Сака, но Торрейра на добивании отправил мяч в сетку. Были сомнения по поводу офсайда, но все оказалось в порядке.

Этот гол воодушевил “канониров“, и за следующие 17 минут встречи Габриэл Мартинелли отличился дублем – вначале он сыграл на добивании, а во второй раз получил пас от Сака и спокойно переиграл Келлехера.

Игроки Арсенала праздную гол Getty Images

На этом голы в первом тайме не закончились – под занавес первого тайма Мартинелли сбил Эллиотта в штрафной, и арбитр указал на точку – Милнер уверенно реализовал 11-метровый. Команды отправились на перерыв при счете 2:3.

После такого феноменального начала предполагалось, что во втором тайме обе команды только прибавят, но было крайне тяжело предположить, что будет забито еще пять голов. Соперники с первых же минут играли в быстрый футбол, постоянно двигаясь и пытаясь создавать моменты.

И первыми поразить ворота противника удалось Арсеналу - Милнер ошибся в своей штрафной, слишком слабо отдав на Келлехера, тот не успел к мячу и был удар по воротам, но мяч пошел мимо. Тут вовремя подоспел Озил, сохранив мяч в игре - и Мэйтленд-Найлз отправил его в сетку.

Энзли Мэйтленд-Найлз Getty Images

“Красные“ отыгрались всего за несколько минут – вначале Окслейд-Чемберлен отвоевал мяч у Мэйтленда-Найлза и нереально красивым ударом отправил его под перекладину, а затем Ориги получил пас от Джонса, быстро развернулся и пушечным ударом расстрелял Мартинеса.

После того, как счет стал 4:4, игра немного успокоилась и команды в равной степени владели мячом, но вновь поразить ворота смогли гости. На 70-й минуте встречи Уиллок вывел Арсенал вперед, мощно пробив с дальней дистанции под перекладину.

Мерсисайдцы после пропущенного мяча бросились вперед практически всей командой, но у них не получалось создать опасность у ворот Мартинеса, и уже казалось, что победитель в поединке определен, как тут Ориги на 4-й добавленной минуте невероятным ударом в падении замкнул прострел Чиривельи.

Дивок Ориги Getty Images

Прозвучал свисток, а значит путевка в 1/4 финала Кубка английской лиги должна была разыгрываться в серии пенальти. После того, как обе команды реализовали по три 11-метровых ударов, к точке подошел Себальос, который не смог переиграть Келлехера. После этого остальные футболисты успешно справились с пенальти, и единственный промах Себальоса лишил Арсенал победы.

Таким образом, после фантастических 5:5 в основное время и 5:4 в серии пенальти, Ливерпуль вырывает путевку в четвертьфинал турнира, а Арсеналу, который смотрелся очень хорошо сегодня, винить в поражении нужно только себя.

Игроки Ливерпуля празднуют победу после серии пенальти Getty Images

Ливерпуль – Арсенал 5:5 (5:4 – по пен.)

Голы: Мустафи, 6 (автогол), Милнер, 43 (пен.); Окслейд-Чемберлен, 58; Ориги, 62, 90+4 – Торрейра, 19; Мартинелли, 26, 36; Мэйтленд-Найлз, 55, Уиллок, 70

Ливерпуль: Келлехер - Уильямс, Гомес, Ван ден Берг, Милнер - Лаллана, Кейта (Джонс, 55), Окслейд-Чемберлен (Чиривелья, 81) - Эллиотт, Ориги, Брюстер

Арсенал: Мартинес - Бельерин, Холдинг, Мустафи, Колашинац (Тирни, 83) – Торрейра (Себальос, 72), Уиллок - Мэйтленд-Найлз, Озил (Гендузи, 65), Сака - Мартинелли

Предупреждения: Брюстер, Лаллана – Уиллок, Колашинац, Сака