Кубок лиги: Эвертон выиграл у Уотфорда, Манчестер Сити победил Саутгемптон
Бертон Альбион - Лестер Сити 1:3
Голы: Бойс, 52 - Ихеаначо, 7, Тилеманс, 20, Мэддисон, 89
Бертон: О'Хара, Уоллес, Хатчинсон (Дайер, 46), Брэйфорд, Фрейзер, О'Тул, Эдвардс (Сбарра, 88), Куинн, Шаркич (Темплтон, 88), Броудхед, Бойс
Лестер Сити: Уорд, Джастин, Морган, Фукс, Эванс, Олбрайтон, Чаудхери (Ндиди, 88), Прат (Мэддисон, 83), Грей, Тилеманс, Ихеаначо (Барнс, 66).
Эвертон - Уотфорд 2:0
Голы: Холгейт, 72, Ришарлисон, 90+3
Эвертон: Пикфорд, Мина (Кин, 41), Динь, Холгейт, Коулман, Ивоби, Делф, Андре Гомеш, Ришарлисон, Калверт-Льюин (Тосун, 80), Кин (Уолкотт, 46)
Уотфорд: Гомес, Фулькье, Кэткарт, Мариаппа, Фемения, Кина (Дукуре, 39), Чалоба, Перейра (Деулофеу, 67), Хьюз, Предль (Кабаселе, 65), Грей
Предупреждения: … - Дукуре, Мариаппа.
Оксфорд Юнайтед - Сандерленд 1:1, по пенальти - 4:2
Голы: 1:0 - 25 Холл, 1:1 - 78 Макналти.
Оксфорд Юнайтед: Иствуд, Лонг, Мур, Дики, Генри, Алекс Родригес, Баптист (Мусиньо, 90), Фосу-Анри, Тэйлор (Мэкки, 81), Холл (Форд, 81), Раффлз.
Сандерленд: Маклафлин, Хьюм (О`Нин, 68), Линч (Григг, 55), Уиллис, Маклафлин, Лидбиттер, Добсон, Макгиди, Пауэр, Флэнаган, Макналти.
Кроули - Колчестер 1:3
Голы: 1:0 - 20 Булман, 1:1 - 22 Норрис, 1:2 - 53, автогол Луямбула, 1:3 - 79 Гэмбин.
Кроули: Луямбула, Дэллисон, Танниклифф, Сизей (Янг, 67), Доэрти, Фергюсон, Булман, Грего-Кокс, Алларахиа (Надесан, 82), Лубала, Энигбокан-Блумфилд (Палмер, 54).
Колчестер: Геркен, Брэмелл, Истмен, Проссер, Джексон, Стивенсон, Поку (Гэмбин, 74), Сеньор (Лэпсли, 83), Комли, Норрис (Хэрриотт, 61), Нубл.
Предупреждения: Нубл (36), Дэллисон (52).
Манчестер Сити - Саутгемптон 3:1
Голы: 1:0 - 20 Отаменди, 2:0 - 38 Агуэро, 3:0 - 56 Агуэро, 3:1 - 75 Стивенс.
Манчестер Сити: Браво, Уокер (Жоау Канселу, 65), Отаменди, Эрик Гарсия, Анхелиньо (Стоунз, 79), Фоден, Бернарду Силва, Дойл, Марез, Агуэро, Габриэл Жезус (Бернабе, 87).
Саутгемптон: Маккарти, Стивенс, Данзо, Валери, Беднарек, Ромеу (Vokins, 90), Хейбьерг, Армстронг, Уорд-Проуз, Буфаль (Адамс, 69), Лонг (Редмонд, 68).
Предупреждение: Ромеу (33).
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