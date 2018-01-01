Гиггз: Дайте Сульшеру время и денег на новых игроков

Легенда "красных дьяволов" подержал главного тренера команды.

Легендарный экс- полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз выступил со словами поддержки в адрес главного тренера "красных дьяволов" Оле-Гуннара Сульшера.

"МЮ не хватает хорошего креативного игрока. Это неслучайно, что лучшие выступления "красных дьяволов" были именно против сильных команд, потому что оборону более слабых противников гораздо сложнее взломать.

Читай также: МЮ - первая команда в истории АПЛ, которая достигла отметки в 2000 голов

У Сульшера есть Аарон Уан-Биссака, Дэниэл Джеймс и Харри Магуайр, у которых все хорошо. Вообще, его трансферы до сих пор были очень хорошими. Дайте ему деньги, которые были у других тренеров, чтобы купить новых игроков. Нужно купить 5-6 футболистов, тогда разница будет очевидна.

Думаю, что Оле нужно дать время. Он смотрит в будущее клуба, но при этом пытается выиграть текущие игры. Это достаточно трудно", - приводит слова Гиггза Goal.com.

Ранее легендарный экс-вратарь МЮ назвал основную проблему "красных дьяволов".