Милнер - о старте карьеры: Я все время чувствовал голод и знал свое место

Англичанину пришлось здорово работать, чтоб попасть в элиту команды.

Футболист Ливерпуля Джеймс Милнер рассказал подробности начала своей карьеры, когда выступал за Лидс Юнайтед в 2002 году.



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“Мой характер закалился в те времена? Сто процентов. Мне было 16, я уже играл в Премьер-лиге, но все еще чистил бутсы капитана команды U-18.

Я забивал за основу, но после матчей относил всю форму и грязную одежду в автобус вместе с экипировщиком. В автобусе мне приходилось делать для всех чай.

После 20 матчей в Премьер-лиге и нескольких голов мне позволили пойти в автобус со всеми, и в тот момент я почувствовал себя замечательно. Тогда молодые игроки все время чувствовали голод и знали свое место.



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Мое положение в команде в начале карьеры определенно помогло мне. Это хорошие ценности, и было бы здорово, если бы сейчас было так же. Я бы помогал молодым игрокам.

Сейчас к ним приковано особое внимание в социальных сетях. Возможно, в каком-то плане им даже сложнее, чем было нам“, - приводит слова Милнера The Guardian.

Ранее Милнер отмечал, что мало знает о футболе.