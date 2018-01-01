Милнер - о старте карьеры: Я все время чувствовал голод и знал свое место
Футболист Ливерпуля Джеймс Милнер рассказал подробности начала своей карьеры, когда выступал за Лидс Юнайтед в 2002 году.
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“Мой характер закалился в те времена? Сто процентов. Мне было 16, я уже играл в Премьер-лиге, но все еще чистил бутсы капитана команды U-18.
Я забивал за основу, но после матчей относил всю форму и грязную одежду в автобус вместе с экипировщиком. В автобусе мне приходилось делать для всех чай.
После 20 матчей в Премьер-лиге и нескольких голов мне позволили пойти в автобус со всеми, и в тот момент я почувствовал себя замечательно. Тогда молодые игроки все время чувствовали голод и знали свое место.
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Мое положение в команде в начале карьеры определенно помогло мне. Это хорошие ценности, и было бы здорово, если бы сейчас было так же. Я бы помогал молодым игрокам.
Сейчас к ним приковано особое внимание в социальных сетях. Возможно, в каком-то плане им даже сложнее, чем было нам“, - приводит слова Милнера The Guardian.
Ранее Милнер отмечал, что мало знает о футболе.
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