Челси - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция матч Кубка английской лиги

Челси и Манчестер Юнайтед сыграют в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Следите за событиями противостояния в нашей онлайн трансляции.

В среду, 30-го октября, Челси и Манчестер Юнайтед проведут матч в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Юнайтед будет доступна в этой новости 30-го октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Подопечные Лэмпарда неплохо начали сезон и набрали 20 очков в турнирной таблице АПЛ, занимая четвертое место в чемпионате (6 побед, 2 ничьи, 2 поражения). А вот МЮ выступает крайне нестабильно - за 10 туров у “манкунианцев“ только 13 баллов и 7-е место в таблице (3 победы, 4 ничьи, 3 поражения).

Команды уже встречались в текущем сезоне - в первом туре “красные дьяволы“ разгромили Челси со счетом 4:0, но сейчас у “аристократов“ форма гораздо лучше, чем у подопечных Сульшера.

Последние игры Челси:

26.10.19. Бернли - Челси - 2:4 (АПЛ)

23.10.19. Аякс - Челси - 0:1 (групповой этап ЛЧ)

19.10.19. Челси - Ньюкасл Юнайтед - 1:0 (АПЛ)

06.10.19. Саутгемптон - Челси - 1:4 (АПЛ)

02.10.19. Лилль - Челси - 1:2 (групповой этап ЛЧ)

Последние игры Манчестер Юнайтед:

27.10.19. Норвич - Манчестер Юнайтед - 1:3 (АПЛ)

24.10.19. Партизан - Манчестер Юнайтед - 0:1 (групповой этап ЛЕ)

20.10.19. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (АПЛ)

06.10.19. Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед - 1:0 (АПЛ)

03.10.19. АЗ Алкмар - Манчестер Юнайтед - 0:0 (групповой этап ЛЕ)

Последние очные встречи Челси и МЮ:

11.08.19. Манчестер Юнайтед - Челси - 4:0 (АПЛ)

28.04.19. Манчестер Юнайтед - Челси - 1:1 (АПЛ)

18.02.19. Челси - Манчестер Юнайтед - 0:2 (Кубок Англии)

20.10.18. Челси - Манчестер Юнайтед - 2:2 (АПЛ)

19.05.18. Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (Кубок Англии)