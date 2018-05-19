Челси - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция матч Кубка английской лиги
В среду, 30-го октября, Челси и Манчестер Юнайтед проведут матч в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.
Онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Юнайтед будет доступна в этой новости 30-го октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.
Подопечные Лэмпарда неплохо начали сезон и набрали 20 очков в турнирной таблице АПЛ, занимая четвертое место в чемпионате (6 побед, 2 ничьи, 2 поражения). А вот МЮ выступает крайне нестабильно - за 10 туров у “манкунианцев“ только 13 баллов и 7-е место в таблице (3 победы, 4 ничьи, 3 поражения).
Команды уже встречались в текущем сезоне - в первом туре “красные дьяволы“ разгромили Челси со счетом 4:0, но сейчас у “аристократов“ форма гораздо лучше, чем у подопечных Сульшера.
Последние игры Челси:
26.10.19. Бернли - Челси - 2:4 (АПЛ)
23.10.19. Аякс - Челси - 0:1 (групповой этап ЛЧ)
19.10.19. Челси - Ньюкасл Юнайтед - 1:0 (АПЛ)
06.10.19. Саутгемптон - Челси - 1:4 (АПЛ)
02.10.19. Лилль - Челси - 1:2 (групповой этап ЛЧ)
Последние игры Манчестер Юнайтед:
27.10.19. Норвич - Манчестер Юнайтед - 1:3 (АПЛ)
24.10.19. Партизан - Манчестер Юнайтед - 0:1 (групповой этап ЛЕ)
20.10.19. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (АПЛ)
06.10.19. Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед - 1:0 (АПЛ)
03.10.19. АЗ Алкмар - Манчестер Юнайтед - 0:0 (групповой этап ЛЕ)
Последние очные встречи Челси и МЮ:
11.08.19. Манчестер Юнайтед - Челси - 4:0 (АПЛ)
28.04.19. Манчестер Юнайтед - Челси - 1:1 (АПЛ)
18.02.19. Челси - Манчестер Юнайтед - 0:2 (Кубок Англии)
20.10.18. Челси - Манчестер Юнайтед - 2:2 (АПЛ)
19.05.18. Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0 (Кубок Англии)
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