Челси - Манчестер Юнайтед: прогноз и ставки букмекеров на матч

Челси и Манчестер Юнайтед сыграют в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Букмекеры уже определили фаворита предстоящего поединка.

В среду, 30-го октября, Челси и Манчестер Юнайтед проведут матч в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Подопечные Лэмпарда неплохо начали сезон и набрали 20 очков в турнирной таблице АПЛ, занимая четвертое место в чемпионате (6 побед, 2 ничьи, 2 поражения). А вот МЮ выступает крайне нестабильно - за 10 туров у “манкунианцев“ только 13 баллов и 7-е место в таблице (3 победы, 4 ничьи, 3 поражения).

Команды уже встречались в текущем сезоне - в первом туре “красные дьяволы“ разгромили Челси со счетом 4:0, но сейчас у “аристократов“ форма гораздо лучше, чем у подопечных Сульшера.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является Челси. Так, в компании Parimatch принимают ставки на подопечных Лэмпарда с коэффициентом 1.90, в то время как триумф МЮ оценили а 4.20. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.65.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили триумф “синих“ в 1.83, а победу “красных дьяволов“ - в 4.20. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.60.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Челси - 1.85, победа Манчестер Юнайтед - 4.10, ничья - 3.70.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Юнайтед, которая начнется 30-го октября в 22:00 по киевскому времени.