Ливерпуль - Арсенал: прогноз и ставки букмекеров на матч

Ливерпуль и Арсенал встретятся в 1/8 финала Кубка английской лиги. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В среду, 30-го октября, Ливерпуль и Арсенал проведут поединок в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Ливерпуль на данный момент успешно выступает в АПЛ, имея в своем активе 28 очков (9 побед, 1 ничья) и лидируя в турнирной таблице чемпионата. Арсенал идет на 5-й строчке с 16-ю баллами (4 победы, 4 ничьи, 2 поражения).

Последние три матча Ливерпуля с Арсеналом на Энфилде завершились уверенными победами “красных“, причем Арсенал в них пропустил 12 голов (4:0, 5:1 и 3:1).

По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “красных“ с коэффициентом 1.85, в то время как успех Арсенала оценили в 3.95. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.10.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, установив коэффициент на подопечных Клоппа 1.80, а на “канониров“ - 3.90. Ничью здесь оценили в 4.00.

Схожие котировки установили и букмекеры из bet365: победа Ливерпуля - 1.83, победа Арсенала - 4.00, ничья - 3.90.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал, которая начнется 30-го октября в 21:30 по киевскому времени.