Ливерпуль - Арсенал: онлайн трансляция матча Кубка английской лиги

Ливерпуль и Арсенал встретятся в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Следите за событиями противостояния в нашей онлайн трансляции.

В среду, 30-го октября, Ливерпуль и Арсенал проведут поединок в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал будет доступна в этой статье 30-го октября, начиная с 21:30 по киевскому времени.

Ливерпуль на данный момент успешно выступает в АПЛ, имея в своем активе 28 очков (9 побед, 1 ничья) и лидируя в турнирной таблице чемпионата. Арсенал идет на 5-й строчке с 16-ю баллами (4 победы, 4 ничьи, 2 поражения).

Последние три матча Ливерпуля с Арсеналом на Энфилде завершились уверенными победами “красных“, причем Арсенал в них пропустил 12 голов (4:0, 5:1 и 3:1).

В третьем раунде Кубка английской Лиги Арсенал разгромил Форест (5:0), а Ливерпуль одолел Милтон Кинс Донс (2:0).

По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи являются хозяева поля.

Последние игры Ливерпуля:

27.10.19. Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:1 (АПЛ)

23.10.19. Генк - Ливерпуль - 1:4 (групповой этап ЛЧ)

20.10.19. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (АПЛ)

05.10.19. Ливерпуль - Лестер - 2:1 (АПЛ)

02.10.19. Ливерпуль - РБ Зальцбург - 4:3 (групповой этап ЛЧ)

Последние игры Арсенала:

27.10.19. Арсенал - Кристал Пэлас - 2:2 (АПЛ)

24.10.19. Арсенал - Витория Гимарайнш - 3:2 (групповой этап ЛЕ)

21.10.19. Шеффилд Юнайтед - Арсенал - 1:0 (АПЛ)

06.10.19. Арсенал - Борнмут - 1:0 (АПЛ)

03.10.19. Арсенал - Стандард - 4:0 (групповой этап ЛЕ)

Последние очные встречи Ливерпуля и Арсенала:

24.08.19. Ливерпуль - Арсенал - 3:1 (АПЛ)

29.12.18. Ливерпуль - Арсенал - 5:1 (АПЛ)

03.11.18. Арсенал - Ливерпуль - 1:1 (АПЛ)

22.12.17 Арсенал - Ливерпуль - 3:3 (АПЛ)

27.08.17. Ливерпуль - Арсенал - 4:0 (АПЛ)