Лэмпард: Потеря Азара - это проблема

"Синие" хотят играть в атакующий футбол вне зависимости от ухода лидера команды.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился мнением об уходе из лондонского клуба Эдена Азара.

“Очевидно, это проблема, когда вы теряете столь сильного футболиста, как Азар, который создал почти 50% наших голов в прошлом году.

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Нужно принять это и искать, где еще в команде мы можем найти такой результат. У нас есть атакующие игроки, которые хотят забивать голы, команда, которая хочет быстро продвигать мяч вперед. Мы должны продолжать в том же духе.

Не поймите меня неправильно, каждый хочет видеть Азара в своей команде, но у нас его нет, и это реальность. У нас есть хорошие игроки, и важно, что мы стараемся атаковать.

Фанаты Челси, приехавшие в Бернли, хотят видеть команду, которая пытается играть в атакующий футбол, и именно так я хочу, чтобы мы играли.

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Конечно, нам нужно беспокоиться о том, как мы защищаемся, но я хочу, чтобы мы оборонялись выше, если сможем.

Хочу, чтобы мы очень быстро двигали мяч с целью увеличения количества моментов, что игроки и делают. Мы работаем ежедневно на тренировках, но это не так просто“, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

Отметим, что последний матч “синие“ выиграли благодаря хет-трику молодого футболиста.

Ранее сообщалось, что Абрамович мог продать клуб шейхам.