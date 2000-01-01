Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Видео голов и обзор матча АПЛ
Подопечные Роя Ходжсона вырвали победу на выезде.
Арсенал и Кристал Пэлас разошлись миром в рамках десятого тура УПЛ.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Кристал Пэлас:
Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
Голы: Сократис, 7, Давид Луис, 9 - Миливоевич, 32 (с пенальти), Айю, 52.
Арсенал: Лено - Чеймберс, Сократис, Давид Луис, Тирни (Колашинац, 75) - Пепе, Гендузи, Джака (Сака, 61), Себальос - Обамеянг, Ляказетт.
Кристал Пэлас: Хеннесси - Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Аанхолт - Таунсенд, Куяте (Маккарти, 90+4), Миливоевич, Макартур, Заха - Айю (Бентеке, 81).
Предупреждения: Чеймберс, Гендузи.
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