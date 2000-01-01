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Клопп объяснил причину замены Салаха в матче против Тоттенхэма

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Наставник "красных" не хотел, чтобы его подопечный играл через боль.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля прокомментировал замену Мохаммеда Салаха в матче против Тоттенхэма (2:1) из-за повреждения. 

“Это лодыжка, с которой он мучился после игры против Лестера. С ней все в порядке. По ходу матча мускулы слегка устают и подобные вещи случаются.

Когда получаешь удар по лодыжке, он ощущается болезненнее. Не было смысла, чтобы Салах играл сквозь боль, у нас есть другие футболисты. С ним ничего серьезного“, - цитирует немецкого специалиста FourFourTwo.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ливерпуль - Тоттенхэм.

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Теги: футбол, Юрген Клопп, Ливерпуль, Мохаммед Салах
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