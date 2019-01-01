Рой Кин - о защитниках Тоттенхэма: Они были ужасны. Тупой и еще тупее
Игроки "шпор" провалились в матче с "мерсисайдцами".
Бывший футболист Манчестер Юнайтед Рой Кин прокомментировал игру фланговых защитников Тоттенхэма - Сержа Орье и Дэнни Роуза в матче против Ливерпуля.
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“Они были ужасны. Тупой и еще тупее, как я называю. Думаю, они сыграли действительно плохо.
Да, фланговые защитники Ливерпуля могут улучшить некоторые аспекты в плане обороны, но в плане продвижения в атаку они невероятны.
Что касается фланговых защитников Тоттенхэма, то это несерьезно, они ужасны“, - цитирует Кина Metro.
Напомним, что “шпоры“ проиграли Ливерпулю в гостевом матче. На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.
Отметим, что ирландец жестко раскритиковал игроков Манчестер Юнайтед.
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