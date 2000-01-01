МЮ - первая команда в истории АПЛ, которая достигла отметки в 2000 голов

Скотт Мактоминей стал автором юбилейного гола команды.

Манчестер Юнайтед обыграл на выезде Норвич (3:1) в рамках десятого тура чемпионата Англии.

Счет в матче открыл полузащитник “красных дьяволов“ Скотт Мактоминей. Этот гол стал 2000-м для манкунианцев в АПЛ.

Таким образом, МЮ стал первой командой в Англии, которой удалось преодолеть эту отметку.

Напомним, Манчестер Юнайтед впервые с февраля добился выездной победы в АПЛ.

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