МЮ - первая команда в истории АПЛ, которая достигла отметки в 2000 голов
Скотт Мактоминей стал автором юбилейного гола команды.
Манчестер Юнайтед обыграл на выезде Норвич (3:1) в рамках десятого тура чемпионата Англии.
Счет в матче открыл полузащитник “красных дьяволов“ Скотт Мактоминей. Этот гол стал 2000-м для манкунианцев в АПЛ.
Таким образом, МЮ стал первой командой в Англии, которой удалось преодолеть эту отметку.
Напомним, Манчестер Юнайтед впервые с февраля добился выездной победы в АПЛ.
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