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МЮ - первая команда в истории АПЛ, которая достигла отметки в 2000 голов

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Скотт Мактоминей стал автором юбилейного гола команды.
Скотт Мактоминей
Скотт Мактоминей
Getty Images

Манчестер Юнайтед обыграл на выезде Норвич (3:1) в рамках десятого тура чемпионата Англии.

Счет в матче открыл полузащитник “красных дьяволов“ Скотт Мактоминей. Этот гол стал 2000-м для манкунианцев в АПЛ.

Таким образом, МЮ стал первой командой в Англии, которой удалось преодолеть эту отметку.

Напомним, Манчестер Юнайтед впервые с февраля добился выездной победы в АПЛ.

Смотрите также видео голов и обзор матча Норвич - Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, АПЛ, Манчестер Юнайтед
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