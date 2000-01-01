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Гвардиола: Вы никогда не услышите, чтобы я жаловался на травмы

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Испанский тренер не будет принимать эту формулировку в качестве причины проигрыша.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола выступил с заявлением по поводу травмированных игроков.

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“Вы никогда не услышите, чтобы я жаловался на травмы. Обычно, если я когда-нибудь на что-то жалуюсь, то только после наших побед. 

Я никогда не буду ничего говорить о травмах или использовать эту причину для оправдания поражения. Если мы проиграем, то я закрою рот. 

Очевидно, что я бы предпочел, чтобы мы всегда были вместе, были в строю, но мы имеем то, что имеем. Такие вещи могут случиться в футболе, впереди длинный сезон. .

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Почему я должен жаловаться? Хотелось бы, чтобы Лапорт и другие были в форме, но в субботу у нас был Джон Стоунз, он отлично выступил и показал себя хорошо против очень сильного нападающего.

Да, у нас не хватает некоторых игроков, но все в порядке. Мы идем к следующему матчу с игроками, которые у нас есть, и это нормально. Мы попытаемся найти лучшее решение“, - приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Отметим, что Зинченко пропустит больше месяца.

Напомним, что “горожане“ в последнем матче одержали уверенную победу.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, футбол
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