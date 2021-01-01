Норвич - Манчестер Юнайтед 1:3 видео голов и обзор матча АПЛ

"Красные дьяволы" сумели одержать победу в поединке АПЛ.

Норвич - Манчестер Юнайтед: видео голов Getty Images

В матче 10-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сумел обыграть Норвич со счетом 3:1.

По итогам встречи “красные дьяволы“ поднялись на 7-ю позицию. Отметим, что “манкунианцы“ впервые выиграли выездной поединок АПЛ с февраля месяца.

Смотрите видео голов и обзор матча Норвич - МЮ:

Норвич - Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Эрнандес, 88 - Мактоминей, 21, Рашфорд, 30, Мартиаль, 73.

Норвич: Крул - Ааронс, Амаду, Годфри, Льюис (Байрэм, 66) - Теттей - Буэндиа, Ляйтнер (Штиперманн, 46), Маклин, Кэнтуэлл (Эрнандес, 46) - Пукки.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг - Мактоминей, Фред - Джеймс (Лингард, 80), Перейра (Гарнер, 82), Рашфорд - Мартиаль (Гринвуд, 75).

Предупреждения: Годфри, Ааронс - Ван-Биссака, Янг.

На 29-й минуте Маркус Рашфорд не реализовал пенальти (вратарь).

На 44-й минуте Антони Мартиаль не реализовал пенальти (вратарь).