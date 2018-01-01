Стало известно, когда Погба может вернуться на поле

Француз, вероятнее всего, не вернется в игру до декабря.

Полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба ожидает длительное восстановление и он не вернется на поле как минимум до конца ноября. Об этом рассказал главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер.

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"Сомнеаюсь, что мы увидим Погба до декабря. Ему необходимо время, чтобы восстановиться. Возможно, он сможет выйти на поле в матче против Шеффилд Юнайдет в конце ноября (24-е ноября - прим.ред.) после международной паузы.

Но я думаю, что возвращение Поля случится только в декабре", - приводит слова Сульшера L`Equipe.

Напомним, во время матча против Арсенала 30-го сентября Поль Погба усугубил свою травму лодыжки и уже пропустил 5 поединков своей команды.

Ранее сообщалось, что во время своего лечения в Дубае Поль Погба встретился с главным тренером Реала Зинедином Зиданом.