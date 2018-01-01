Манчестер Юнайтед впервые с февраля добился выездной победы в АПЛ

"Красные дьяволы" сумели обыграть Норвич.

В рамках 10-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сумел на выезде обыграть Норвич со счетом 3:1.

Голами в этом поединке отметились Мактоминей, Рашфорд и Мартиаль, а Норвич забил гол престижа благодаря усилиям Эрнандеса. При этом счет мог быть и более крупным, но "красные дьяволы" дважды не реализовали пенальти.

Примечательно, что "красные дьяволы" впервые выиграли в выездном поединке в АПЛ за последние восемь месяцев. До этого последняя выездная победа МЮ датируется 27-м февраля - тогда команда обыграла Кристал Пэлас.

После этого подопечные Сульшера на выезде потерпели 5 поражений и 3 поединка сыграли вничью.

Норвич - Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Эрнандес, 88 - Мактоминей, 21, Рашфорд, 30, Мартиаль, 73.

Норвич: Крул - Ааронс, Амаду, Годфри, Льюис (Байрэм, 66) - Теттей - Буэндиа, Ляйтнер (Штиперманн, 46), Маклин, Кэнтуэлл (Эрнандес, 46) - Пукки.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг - Мактоминей, Фред - Джеймс (Лингард, 80), Перейра (Гарнер, 82), Рашфорд - Мартиаль (Гринвуд, 75).

Предупреждения: Годфри, Ааронс - Ван-Биссака, Янг.

На 29-й минуте Маркус Рашфорд не реализовал пенальти (вратарь).

На 44-й минуте Антони Мартиаль не реализовал пенальти (вратарь).