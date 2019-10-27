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Джокер и Харли Квинн: Дети Терри предстали в крутых образах к Хэллоуину

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Семья Джона Терри готовится к празднику.
Джон Терри с семьей
Джон Терри с семьей
instagram.com/johnterry.26/

Бывший капитан Челси и сборной Англии Джон Терри, который сейчас работает ассистентом главного тренера в Астон Вилле, показал, как он с семьей готовится к Хэллоуину.

Дети футболиста предстали в популярных сейчас образах главных антагонистов DC - сын Терри выбрал Джокера, а его дочь - безбашенную возлюбленную Джокера Харли Квинн.

Дети Джона Терри в праздничных образах
Дети Джона Терри в праздничных образах
instagram.com/johnterry.26/

Сам футболист и его супруга выбрали более традиционные наряды.

Джон Терри и его супруга в образах
Джон Терри и его супруга в образах
instagram.com/johnterry.26/

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду засветилась в аэропорту в образе за 15 тысяч евро.

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Теги: Джон Терри, чемпионат Англии по футболу, футбол, АПЛ, вне игры, Хэллоуин, образ, фото
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