Джокер и Харли Квинн: Дети Терри предстали в крутых образах к Хэллоуину
Семья Джона Терри готовится к празднику.
Бывший капитан Челси и сборной Англии Джон Терри, который сейчас работает ассистентом главного тренера в Астон Вилле, показал, как он с семьей готовится к Хэллоуину.
Дети футболиста предстали в популярных сейчас образах главных антагонистов DC - сын Терри выбрал Джокера, а его дочь - безбашенную возлюбленную Джокера Харли Квинн.
Сам футболист и его супруга выбрали более традиционные наряды.
Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду засветилась в аэропорту в образе за 15 тысяч евро.
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