Лестер открыл мемориальный сад в память о погибшем владельце клуба

Ровно год назад ушел из жизни владелец Лестера Вишай Шривадданапрабха, который разбился на вертолете недалеко от домашней арены King Power Stadium. В результате крушения также погибли пилот, член экипажа и два сотрудника клуба.

Семья Шривадданапрабха и руководство Лестера почтили память погибших, открыв на территории стадиона мемориальный сад, который могут посетить все желающие.

