Лестер открыл мемориальный сад в память о погибшем владельце клуба
"Лисы" опубликовали очень трогательное видео в честь Вишая Шривадданапрабхи.
Ровно год назад ушел из жизни владелец Лестера Вишай Шривадданапрабха, который разбился на вертолете недалеко от домашней арены King Power Stadium. В результате крушения также погибли пилот, член экипажа и два сотрудника клуба.
Семья Шривадданапрабха и руководство Лестера почтили память погибших, открыв на территории стадиона мемориальный сад, который могут посетить все желающие.
One year on.— Leicester City (@LCFC) October 27, 2019
Always in our hearts 💙 pic.twitter.com/mulYKoQNiL
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