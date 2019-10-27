Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1 видео голов матча чемпионата Англии

Подопечные Клоппа вырвали победу несмотря на пропущенный мяч в самом начале встречи.

Ливерпуль - Тоттенхэм: видео голов Getty Images

В матче 10-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле сумел обыграть Тоттенхэм.

“Красные“ пропустили гол уже на 1-й минуте поединка - Харри Кейн первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку.

Восстановить паритет “красные“ сумели только во второй тайме - красивым ударом на 52-й минуте отличился Хендерсон.

А вот точку в этом поединке поставил Салах, который на 75-й минуте уверенно реализовал пенальти.

Ливерпуль – Тоттенхэм 2:1

Голы: Хендерсон, 52; Салах, 75 (пен.) – Кейн, 1

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Ловрен, Вен Дейк, Робертсон – Вейналдум (Милнер, 77), Хендерсон, Фабиньо – Салах (Гомес, 86), Фирмино (Ориги, 93), Мане

Тоттенхэм: Гаццанига – Орье (Моура, 84), Санчес, Альдерверельд, Роуз – Уинкс (Ндомбеле, 63), Сиссоко – Эриксен (Ло Чельсо, 88), Алли, Сон – Кейн

Предупреждения: Ловрен, Александер-Арнольд, Милнер – Сиссоко, Роуз, Ндомбеле