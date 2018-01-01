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Ливерпуль на Энфилде вырвал у Тоттенхэма победу

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Гости открыли счет уже на первой минуте матча, но не смогли удержать победу.
Ливерпуль обыграл Тоттенхэм
Ливерпуль обыграл Тоттенхэм
Getty Images

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.

Ливерпуль – Тоттенхэм  2:1
Голы: Хендерсон, 52; Салах, 75 (пен.) – Кейн, 1

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Ловрен, Вен Дейк, Робертсон – Вейналдум (Милнер, 77), Хендерсон, Фабиньо – Салах (Гомес, 86), Фирмино (Ориги, 93), Мане

Тоттенхэм: Гаццанига – Орье (Моура, 84), Санчес, Альдерверельд, Роуз – Уинкс (Ндомбеле, 63), Сиссоко – Эриксен (Ло Чельсо, 88), Алли, Сон – Кейн

Предупреждения: Ловрен, Александер-Арнольд, Милнер – Сиссоко, Роуз, Ндомбеле

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Теги: Ливерпуль, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, отчет о матче
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