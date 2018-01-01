Ливерпуль на Энфилде вырвал у Тоттенхэма победу

Гости открыли счет уже на первой минуте матча, но не смогли удержать победу.

Ливерпуль обыграл Тоттенхэм Getty Images

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже. Ливерпуль – Тоттенхэм 2:1

Голы: Хендерсон, 52; Салах, 75 (пен.) – Кейн, 1 Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Ловрен, Вен Дейк, Робертсон – Вейналдум (Милнер, 77), Хендерсон, Фабиньо – Салах (Гомес, 86), Фирмино (Ориги, 93), Мане Тоттенхэм: Гаццанига – Орье (Моура, 84), Санчес, Альдерверельд, Роуз – Уинкс (Ндомбеле, 63), Сиссоко – Эриксен (Ло Чельсо, 88), Алли, Сон – Кейн Предупреждения: Ловрен, Александер-Арнольд, Милнер – Сиссоко, Роуз, Ндомбеле

Горемыкина Екатерина