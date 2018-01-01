Лингард потерял почти 250 тысяч евро в первый год продаж одежды своего бренда

При этом футболиста МЮ чаще стали критиковать за игру на поле.

Бренд звезды Манчестер Юнайтед Джесси Лингарда потерял более 211 000 фунтов (почти 245 тысяч евро) за первый год работы.

Об этом сообщает The Sun с ссылкой на документы, размещенные в Регистрационной палате.

Компанию JLINGZ, которая выпускает одежду, обувь и головные уборы, Лингард презентовал в декабре прошлого года и тогда это состоялось перед дерби с Ливерпулем, за что Джесси подвергся критике ветеранов МЮ.

Критикуют игрока и в этом сезоне – у его активе нет ни одного забитого в 10 проведенных матчах. Наставник МЮ Сульшер считает, что Лингард много отвлекается на дела вне футбола и ему нужно сосредоточиться на делах на поле.