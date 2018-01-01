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Лингард потерял почти 250 тысяч евро в первый год продаж одежды своего бренда

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При этом футболиста МЮ чаще стали критиковать за игру на поле.
Лингард потерял почти 250 тысяч евро в первый год продаж одежды своего бренда

Бренд звезды Манчестер Юнайтед Джесси Лингарда потерял более 211 000 фунтов (почти 245 тысяч евро) за первый год работы.

Об этом сообщает The Sun с ссылкой на документы, размещенные в Регистрационной палате.

Компанию JLINGZ, которая выпускает одежду, обувь и головные уборы, Лингард презентовал в декабре прошлого года и тогда это состоялось перед дерби с Ливерпулем, за что Джесси подвергся критике ветеранов МЮ.

Критикуют игрока и в этом сезоне – у его активе нет ни одного забитого в 10 проведенных матчах. Наставник МЮ Сульшер считает, что Лингард много отвлекается на дела вне футбола и ему нужно сосредоточиться на делах на поле.

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Теги: Джесси Лингард
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