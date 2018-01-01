Хет-триу Пулишича помог Челси добыть победу над Бернли

Для команды Лэмпарда эта победа стала четвертой подряд в АПЛ.

В матче 10-го тура чемпионата Англии Челси одержал победу над Бернли - 4:2.

В составе "синих" хет-триком отметился американский нападающий Кристиан Пулишич, для которого эти голы стали первыми за английскую команду. Еще одним голом отличился Виллиан. У хозяев забили Джей Родригес и Дуайт Макнил.

Для подопечных Фрэнка Лэмпарда эта победа стала четвертой подряд в чемпионате.

После этой игры Челси набрал 20 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. Бернли располагается на 12-й строчке с двенадцатью баллами.

Бернли – Челси 2:4

Голы: Родригес, 86, Макнил, 89 – Пулишич, 21, 45, 56, Виллиан, 58

Бернли: Поуп, Ми, Тарковски, Питерс, Лоутон, Корк, Вествуд, Хендрик (Брэди, 84), Макнил, Барнс (Выдра, 63), Родригес

Челси: Аррисабалага, Томори, Алонсо (Джеймс, 63), Зума, Аспиликуэта, Ковачич, Маунт, Пулишич, Жоржиньо, Виллиан (Хадсон-Одои, 72), Абрахам (Жиру, 70)

Предупреждения: Виллиан, Хендрик, Питерс, Хадсон-Одои, Брэди.