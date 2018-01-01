Ман Сити одержал крупную победу над Астон Виллой

"Горожане" доигрывали матч вдесятером.

В матче десятого тура чемпионата Англии Манчестер Сити одержал крупную победу над Астон Виллой. Встреча состоялась на стадионе Этихад и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Однако сразу после перерыва Рахим Стерлинг вывел "горожан" вперед, реализовав выход один на один. В середине второй половины встречи Кевин Де Брюйне удвоил преимущество хозяев поля, а спустя 5 минут после гола бельгийца Илкай Гюндоган зафиксировал окончательный счет в матче.

Отметим, что украинский легионер Ман Сити Александр Зинченко пропустил этот матч из-за травмы колена.

Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 22 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Астон Вилла имеет в активе 11 баллов и находится на 12 месте.

Манчестер Сити — Астон Вилла 3:0

Голы: Стерлинг, 46, де Брюйне, 65, Гюндоган, 70



Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди (Анхелиньо, 73) — Де Брюйне (Фоден, 76), Гюндоган, Д. Силва — Б. Силва, Жезус, Стерлинг (Агуэро, 76).



Астон Вилла: Хитон — Гилберт, Энгельс, Мингс, Таргетт — Накамба — Трезеге, Луис, МакГинн, Грилиш (Эль-Гази, 83) — Уэсли (Дэвис, 71).

Предупреждения: Фернандиньо, Гюндоган — Грилиш

На 87-й минуте был удален Фернандиньо (Манчестер Сити) (повторное предупреждение).