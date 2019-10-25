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Лестер установил уникальное достижение за 131-летнюю историю элитного дивизиона Англии

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"Лисы" на выезде забили девять голов в ворота соперника.
Игроки Лестера
Игроки Лестера
Getty Images

В матчей 10-го тура чемпионата Англии Саутгемптон на своем поле принимал Лестер.

Команда Брендана Роджерса разгромила "святых", забив девять безответных голов в ворота соперника и, тем самым, установив новое достижение в истории английского футбола.

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Впервые за 131-летнее существование элитного дивизиона Англии гостевая команда сумела с таким разгромным счетом обыграть хозяев поля. Кроме того, этот результат повторил самую крупную победу в АПЛ - в 1995-м году МЮ на Олд Траффорд разгромил Ипсвич с таким же счетом.

Ранее сообщалось, что защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

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Теги: Саутгемптон, Лестер, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, рекорд
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