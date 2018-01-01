Саутгемптон - Лестер 0:9 видео голов и обзор матча АПЛ

"Лисы" уничтожили соперника в выездном поединке АПЛ.

Саутгемптон - Лестер: видео голов Getty Images

В матче 10-го тура чемпионата Англии Лестер на выезде разгромил Саутгемптон и установил уникальное достижение в истории английского футбола.

Отметим, что Айосе Перес и Варди в этом поединке оформили по хет-трику.

Смотрите видео голов и обзор матча Саутгемптон - Лестер:

Саутгемптон - Лестер 0:9

Голы: Чилвелл, 10, Тилеманс, 17, Айосе Перес, 19, 39, 57, Варди, 45, 58, 90+4 (пен.), Мэддисон, 85.

Саутгесптон: Ганн - Беднарек, Йосида, Вестергор (Дансо, 46) - Валери (Армстронг, 70), Уорд-Праус, Ромеу, Хойбьерг, Бертранд - Ингз (Стивенс, 46), Редмонд.

Лестер: Шмайхель - Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджу, Чилвелл - Ндиди - Айосе Перес (Грей, 74), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 72) - Варди.

Удаление: Бертранд, 12.