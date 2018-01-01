Милнер: Ван Дейк постоянно меня подкалывает из-за возраста
В Ливерпуле царит дружеская атмосфера.
Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер поделился подробностями взаимоотношениями с одноклубником Вирджилом ван Дейком.
“Ван Дейк постоянно меня подкалывает из-за возраста. Поэтому я как-то отпраздновал гол, изобразив старика.
Он постоянно шутит. Когда показывают старые матчи чемпионата Англии, еще черно-белые, он спрашивает меня, под каким номером я там играю“, - приводит слова Милнера Goal.
Отметим, что игрок Ливерпуля попал в неприятный инцидент.
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