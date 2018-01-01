Милнер: Ван Дейк постоянно меня подкалывает из-за возраста

В Ливерпуле царит дружеская атмосфера.

Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер поделился подробностями взаимоотношениями с одноклубником Вирджилом ван Дейком.

“Ван Дейк постоянно меня подкалывает из-за возраста. Поэтому я как-то отпраздновал гол, изобразив старика.

Он постоянно шутит. Когда показывают старые матчи чемпионата Англии, еще черно-белые, он спрашивает меня, под каким номером я там играю“, - приводит слова Милнера Goal.

Отметим, что игрок Ливерпуля попал в неприятный инцидент.