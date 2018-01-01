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Милнер: Ван Дейк постоянно меня подкалывает из-за возраста

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В Ливерпуле царит дружеская атмосфера.
Ван Дейк и Милнер
Ван Дейк и Милнер
Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер поделился подробностями взаимоотношениями с одноклубником Вирджилом ван Дейком.

“Ван Дейк постоянно меня подкалывает из-за возраста. Поэтому я как-то отпраздновал гол, изобразив старика.

Он постоянно шутит. Когда показывают старые матчи чемпионата Англии, еще черно-белые, он спрашивает меня, под каким номером я там играю“, - приводит слова Милнера Goal. 

Отметим, что игрок Ливерпуля попал в неприятный инцидент.

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Теги: Джеймс Милнер, Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, футбол
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