Зинченко пропустит больше месяца из-за травмы

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко пропустит около месяца из-за травмы колена, об этом сообщил главный тренер команды Пеп Гвардиола на пресс-конференции.

"Зинченко испытывал проблемы с костью. Он выбыл на 4 или 5 недель. Ему пришлось перенести операцию, чтобы очистить колено", - приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

PEP 💬 Zinchenko had contact with the knee and felt something in the bone. He has to stop for four or five weeks. He had (surgery) to clean the knee.



After the international break Rodrigo may be ready again.