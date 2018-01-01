Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер: Марсиаль и Лингард улучшат нашу игру

Комментариев: 0
Наставник "красных дьяволов" отметил, что команда не забивает столько, сколько хотела бы.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий матч против Норвича в рамках десятого тура АПЛ.

“Я надеюсь, что мы справимся с Норвичем, потому что на Кэрроу Роуд всегда нелегко. Когда я смотрел их первую игру в сезоне с Ливерпулем, я увидел команду с большим мужеством. Они не боялись играть в свой футбол.

В последних матчах мы не создали столько моментов, сколько хотели, не забили столько, сколько хотели, но теперь вернулись Марсиаль и Лингард. Антони забил в четверг, и я уверен, что вы увидите, как он улучшит нашу игру“, - цитирует норвежского специалиста Sky Sports.

Матч Норвич - Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 27-го октября, в 18:30 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь