Сульшер: Марсиаль и Лингард улучшат нашу игру

Наставник "красных дьяволов" отметил, что команда не забивает столько, сколько хотела бы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий матч против Норвича в рамках десятого тура АПЛ.

“Я надеюсь, что мы справимся с Норвичем, потому что на Кэрроу Роуд всегда нелегко. Когда я смотрел их первую игру в сезоне с Ливерпулем, я увидел команду с большим мужеством. Они не боялись играть в свой футбол.

В последних матчах мы не создали столько моментов, сколько хотели, не забили столько, сколько хотели, но теперь вернулись Марсиаль и Лингард. Антони забил в четверг, и я уверен, что вы увидите, как он улучшит нашу игру“, - цитирует норвежского специалиста Sky Sports.

Матч Норвич - Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 27-го октября, в 18:30 по киевскому времени.