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Зинченко отправился на лечение в Барселону

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Украинец проходит курс лечения из-за травмы колена.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко повредил колено и сейчас находится на лечении в Барселоне.

На своей страничке в Instagram Зинченко опубликовал фото из больничной палаты.

“На пути к возвращению“, - написал Александр в комментарии под публикацией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On the way back👊🏼

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Отметим, что “горожане“ до сих пор не раскрывают характер и степень серьезности травмы 22-летнего игрока. Из-за повреждения он не смог сыграть в поединке против Аталанты в рамках Лиги чемпионов, в котором его команда выиграла со счетом 5:1.

Напомним, в текущем сезоне защитник провел 9 поединков в футболке “горожан“.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко сделал предложение своей девушке.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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