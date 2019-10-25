Зинченко отправился на лечение в Барселону

Украинец проходит курс лечения из-за травмы колена.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко повредил колено и сейчас находится на лечении в Барселоне.

На своей страничке в Instagram Зинченко опубликовал фото из больничной палаты.

“На пути к возвращению“, - написал Александр в комментарии под публикацией.

Отметим, что “горожане“ до сих пор не раскрывают характер и степень серьезности травмы 22-летнего игрока. Из-за повреждения он не смог сыграть в поединке против Аталанты в рамках Лиги чемпионов, в котором его команда выиграла со счетом 5:1.

Напомним, в текущем сезоне защитник провел 9 поединков в футболке “горожан“.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко сделал предложение своей девушке.