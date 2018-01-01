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Скоулз: Временами МЮ напоминает мне группу незнакомцев

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Игроки "красных дьяволов" не имеют связующего звена.
Пол Скоулз
Пол Скоулз
Getty Images

Экс-футболист Манчестер Юнайтед Пол Скоулз раскритиковал игроков “красных дьяволов“ из-за того что они играют каждый сам по себе.

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“Временами команда напоминает мне группу незнакомцев. Создается впечатление, что они раньше никогда друг с другом не играли.

Нет никакой связи между полузащитниками и нападающими. У команды большие проблемы с пасом.

Манчестер Юнайтед можно попробовать взять игрока вроде Озила, который может связать линии.

Он обладает отличной культурой паса. Озил может стать решением проблемы в краткосрочной перспективе“, - приводит слова Скоулза Goal. 

Ранее сообщалось, что Эмери верит в Озила и не намерен продавать игрока.

Отметим, что другой бывший игрок МЮ сделал заявление о том, что ограбил бы банк для покупки Мбаппе.

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Теги: Пол Скоулз, Манчестер Юнайтед
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