Бывший игрок МЮ: На месте "красных дьяволов" я бы ограбил банк ради Мбаппе

Манчестер должен приобрести нападающего.

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Луи Саа заявил, что “красным дьяволам“ срочно нужно усиление на место форварда.

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“Если вы спросите меня, я бы ограбил банк ради Мбаппе, но сейчас уже слишком поздно.

Форварды сейчас - это вымирающий вид. Левандовски - это редкий пример из тех, кто остался, и я не вижу многих игроков, которые могут легко играть впереди.

Раньше смотрел на некоторых нападающих, таких как Дуван Сапата из Аталанты, которого я считаю достойным игроком, очень сильным.

Команде нужен кто-то впереди, кто способен удержать мяч и дать время и пространство таким игрокам, как Поль Погба и Мактомини, создать что-то в полузащите.

Вы много просите от молодых игроков. Перепасовки и хороший прием мяча - все это выглядит слишком красиво, но не работает“, - приводит слова Саа Goal.

Отметим, что легенда сборной Франции раскритиковал Мбаппе из-за его эгоизма.