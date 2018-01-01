Роджерс: Смешно говорить, что Лестер претендует на чемпионский титул

В АПЛ только два претендента на чемпионство.

Главный тренер Лестер Сити Брендан Роджерс заявил, что “лисы“ не являются претендентом на победу в АПЛ.

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“Смешно говорить, что Лестер претендует на чемпионский титул.

Я думаю, все признают, что Ливерпуль и Манчестер Сити - две главные команды турнира. И есть группа команд, которые следуют за ними.

Мы не должны забывать, какую цель ставили перед собой в начале сезона. Поэтому подобные разговоры не отвлекают нас.

Мы сыграли девять матчей в чемпионате Англии и хорошо стартовали. С февраля, когда я пришел в Лестер Сити, мы набрали много очков и хорошо играем.

Это будет длинный сезон, мы только в начале пути“, - цитирует Роджерса Sky Sports.

Отметим, что Лестер занимает 3 строчку в таблице АПЛ, имея в активе 17 очков.

Напомним, что Роджерс был претендентом на получение приза “тренер месяца“.