Роджерс: Смешно говорить, что Лестер претендует на чемпионский титул
Главный тренер Лестер Сити Брендан Роджерс заявил, что “лисы“ не являются претендентом на победу в АПЛ.
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“Смешно говорить, что Лестер претендует на чемпионский титул.
Я думаю, все признают, что Ливерпуль и Манчестер Сити - две главные команды турнира. И есть группа команд, которые следуют за ними.
Мы не должны забывать, какую цель ставили перед собой в начале сезона. Поэтому подобные разговоры не отвлекают нас.
Мы сыграли девять матчей в чемпионате Англии и хорошо стартовали. С февраля, когда я пришел в Лестер Сити, мы набрали много очков и хорошо играем.
Это будет длинный сезон, мы только в начале пути“, - цитирует Роджерса Sky Sports.
Отметим, что Лестер занимает 3 строчку в таблице АПЛ, имея в активе 17 очков.
Напомним, что Роджерс был претендентом на получение приза “тренер месяца“.
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