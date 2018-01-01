Ливерпуль - Тоттенхэм: где смотреть матч чемпионата Англии
Ливерпуль примет Тоттенхэм в рамках 10-го тура АПЛ. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.
В воскресенье, 27-го октября, Ливерпуль сыграет с Тоттенхэмом в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе Энфилд в 18:30 по киевскому времени.
Где смотреть матч Ливерпуль - Тоттенхэм в прямом эфире? В Украине трансляцию поединка будет вести телеканал Setanta Sports Ukraine.
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