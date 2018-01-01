Ливерпуль - Тоттенхэм: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Ливерпуль примет Тоттенхэм в рамках чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В воскресенье, 27-го октября, Ливерпуль примет лондонский Тоттенхэм в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

По мнению букмекеров, явным фаворитом данного противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на “красных“ с коэффициентом 1.51, в то время как успех Тоттенхэма оценили в 6.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.70.

Схожего мнения придерживаются и в конторе William Hill, где на победу подопечных Клоппа установили коэффициент 1.50, а на триумф “шпор“ - 6.00. Ничью здесь оценили в 4.50.

Эксперты из bet365 также уверены в победе хозяев поля, установив следующие котировки: победа Ливерпуля - 1.50, победа Тоттенхэма - 6.00, ничья - 4.50.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ливерпуль - Тоттенхэм, которая начнется 27-го октября в 18:30 по киевскому времени.