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Прикол дня: Лаллана во время тренировки прямо на поле сходил в туалет

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Забавный эпизод произошел во время тренировки Ливерпуля.
Адам Лаллана
Адам Лаллана
Getty Images

Атакующий полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана попал в забавную ситуацию во время тренировки команды.

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В Сети появилось видео, как 31-летний футболист решил сходить “по-маленькому“ прямо во время занятия. Лаллана стал у кромки поля спиной к партнерам по команде и присутствующим фотографам и репортерам, сделал свое дело, вытер руки о газон и приступил к тренировке.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Шахтера сделал своей девушке предложение в туалете.

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Теги: Адам Лаллана, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, АПЛ, тренировка, видео, прикол
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