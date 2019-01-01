Абрамович отказался продавать Челси компании из Ближнего Востока

Российский бизнесмен в ближайшее время не собирается расставаться с любимым клубом.

Владелец Челси Роман Абрамович в конце минувшего сезона получил предложение о продаже клуба от консорциума из Ближнего Востока.

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По информации The Telegraph, сделка была достаточно выгодной, однако Абрамович ответил на него отказом. Несмотря на проблемы с получением британской визы, из-за чего он не может посещать матчи "синих", бизнесмен не планирует в ближайшее время расставаться с клубом.

При этом отмечается, что Абрамович готов рассмотреть предложение, сумма которого будет не менее трех миллиардов фунтов (около 3,5 миллиардов евро).

Ранее сообщалось, что Челси собирается купить Неймара за 300 миллионов евро.