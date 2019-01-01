Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Абрамович отказался продавать Челси компании из Ближнего Востока

Комментариев: 0
Российский бизнесмен в ближайшее время не собирается расставаться с любимым клубом.
Роман Абрамович
Роман Абрамович
Getty Images

Владелец Челси Роман Абрамович в конце минувшего сезона получил предложение о продаже клуба от консорциума из Ближнего Востока.

Читай также: Иванович: Челси нуждается в Абрамовиче

По информации The Telegraph, сделка была достаточно выгодной, однако Абрамович ответил на него отказом. Несмотря на проблемы с получением британской визы, из-за чего он не может посещать матчи "синих", бизнесмен не планирует в ближайшее время расставаться с клубом.

При этом отмечается, что Абрамович готов рассмотреть предложение, сумма которого будет не менее трех миллиардов фунтов (около 3,5 миллиардов евро).

Ранее сообщалось, что Челси собирается купить Неймара за 300 миллионов евро.

Поделись:
Теги: Роман Абрамович, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь