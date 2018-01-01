Легендарный сэр Алекс Фергюсон начал войну с соседями из-за строительства особняка

Экс-наставник Манчестер Юнайтед недоволен планами своих соседей построить новый трехэтажный дом.

Легендарный бывший главный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон начал войну с соседями из-за их желания построить новый трехэтажный дом на месте нынешнего двухэтажного особняка.

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Фергюсон проживает в Чешире вместе со своей супругой Кэти в доме, стоимость которого составляет 2,3 миллиона фунтов (около 2,6 миллиона евро).

Его соседи приняли решение продать свой двухэтажный дом, и покупатели не против приобрести недвижимость, если власти города разрешат им снести нынешнее здание и построить более крупный трехэтажный особняк.

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По информации The Sun, они уже подали запрос на разрешение строительства. По задумке, дом будет рассчитан на шесть спален, а общая площадь здания составит 10 000 кв футов. Нынешнее здание имеет пять спален, а площадь составляет 3 500 кв футов.

Проект нового особняка The Sun

Против данного строительства выступил 77-летний Фергюсон. Его адвокаты уже подали заявление, в котором выражен протест против подобного изменения дома.

“Размер нового дома и добавление третьего этажа неуместен. Его строительство существенно сократит установленную дистанцию между жилыми домами.

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Сейчас граница между участками составляет от 4-х до 30-ти метров, однако если дом будет построен, то дистанция составит всего лишь 1 метр, что является недопустимым для данного района“, - говорится в заявлении.

Проект постройки нового особняка на месте старого The Sun

Совет в скором времени должен принять решение относительно разрешения на строительство.

Ранее сообщалось, что сэр Алекс Фергюсон попал в громкий скандал - агент обвинил его в организации договорного матча в обмен на часы.