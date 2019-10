Вест Хэм поздравил Ярмоленко с днем рождения забавным роликом

Нападающий Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко сегодня, 23-го октября, празднует свой 30-й день рождения.

Пресс-служба “молотобойцев“ поздравила украинца с юбилеем видеороликом, где собраны лучшие моменты с участием футболиста за его время пребывания в лондонском клубе.

Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7! 🎉🎊

Have a great day, Yarmo! 👊 pic.twitter.com/kLyXZvYJsU