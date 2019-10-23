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Вест Хэм поздравил Ярмоленко с днем рождения забавным роликом

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Команда вспомнила лучшие моменты с участием футболиста.
Вест Хэм поздравил Ярмоленко с днем рождения забавным роликом

Нападающий Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко сегодня, 23-го октября, празднует свой 30-й день рождения.

Пресс-служба “молотобойцев“ поздравила украинца с юбилеем видеороликом, где собраны лучшие моменты с участием футболиста за его время пребывания в лондонском клубе.

“Поздравляем с днем ​​рождения Андрея Ярмоленко! Хорошего дня, Ярмо!“ - написали представители команды на странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что гол Ярмоленко попал в лучшие моменты матчей между Вест Хэмом и Эвертоном.

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Теги: футбол, Вест Хэм, Андрей Ярмоленко
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