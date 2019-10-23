Вест Хэм поздравил Ярмоленко с днем рождения забавным роликом
Команда вспомнила лучшие моменты с участием футболиста.
Нападающий Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко сегодня, 23-го октября, празднует свой 30-й день рождения.
Пресс-служба “молотобойцев“ поздравила украинца с юбилеем видеороликом, где собраны лучшие моменты с участием футболиста за его время пребывания в лондонском клубе.
Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7! 🎉🎊— West Ham United (@WestHam) October 23, 2019
Have a great day, Yarmo! 👊 pic.twitter.com/kLyXZvYJsU
“Поздравляем с днем рождения Андрея Ярмоленко! Хорошего дня, Ярмо!“ - написали представители команды на странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что гол Ярмоленко попал в лучшие моменты матчей между Вест Хэмом и Эвертоном.
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