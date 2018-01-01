Каррагер извинился перед Эврой за расистский скандал

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер принес извинения перед Патрисом Эврой за надетые в поддержку Луиса Суареса футболки после скандала в 2011 году.

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“Приношу свои извинения, мы сделали все совершенно неправильно. Нет никаких сомнений, что мы допустили большую ошибку.

Я не буду врать и говорить, что я не имел к этому отношения, потому что мы восприняли это неправильно как клуб, а я был вице-капитаном. Я не знаю, кто точно стоял за этим.

Могу сказать, что, возможно, мне как человеку не хватило смелости сказать, что я не буду надевать эту футболку в поддержку Суареса.

Не думаю, что все в Ливерпуле думали, что мы поступаем правильно. Но первая реакция - поддерживать своих“, - цитирует Каррагера The Telegraph.

Напомним, что УЕФА открыло дело против Болгарского футбольного союза из-за поведения болельщиков во время матча Болгария - Англия.