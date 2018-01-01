Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Каррагер извинился перед Эврой за расистский скандал

Комментариев: 0
Джейми Каррагер
Джейми Каррагер
Getty Images

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер принес извинения перед Патрисом Эврой за надетые в поддержку Луиса Суареса футболки после скандала в 2011 году.

Читай также: Дани Алвес: В Париже очень много ****** расистов

“Приношу свои извинения, мы сделали все совершенно неправильно. Нет никаких сомнений, что мы допустили большую ошибку.

Я не буду врать и говорить, что я не имел к этому отношения, потому что мы восприняли это неправильно как клуб, а я был вице-капитаном. Я не знаю, кто точно стоял за этим. 

Могу сказать, что, возможно, мне как человеку не хватило смелости сказать, что я не буду надевать эту футболку в поддержку Суареса.

Не думаю, что все в Ливерпуле думали, что мы поступаем правильно. Но первая реакция - поддерживать своих“, - цитирует Каррагера The Telegraph.

Напомним, что УЕФА открыло дело против Болгарского футбольного союза из-за поведения болельщиков во время матча Болгария - Англия.

Поделись:
Теги: Джейми Каррагер, Патрис Эвра, Луис Суарес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь