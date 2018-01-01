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Фред: Мой первый сезон был сложным в Англии

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Бразилец привыкает к чемпионату Англии.
Фред
Фред
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред рассказал подробности адаптации в Англии.

“Мой первый сезон был сложным, но это нормально, когда игрок меняет чемпионат. Украинский чемпионат не такой сильный, как АПЛ. Здесь более быстрый и физический футбол. 

Надо сильно начинать матчи и завершать. Нужно играть в полную силу все 90 минут, так что требуется время для адаптации в английском футболе, когда ты переезжаешь из Украины, несмотря на то, что я играл против сильнейших команд в ЛЧ. 

Но я верю, что смогу адаптироваться. Я учусь каждый день, чувствую, что становлюсь лучше“, - цитирует Фреда FourFourTwo.

Напомним, что Фред ушел из Шахтера за рекордные 60 миллионов евро.

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Теги: Фред, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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