Вудворд: Существует миф, что я изучаю YouTube и выбираю игроков

Вице-президент Манчестер Юнайтед Эд Вудворд поделился секретами, как проходит процесс подписания игрока в состав “красных дьяволов“.

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“Все решения, связанные с подбором игроков, принимаются футбольными экспертами. Мое участие заключается в выделении денег.

У тренера есть право вето на трансфер - мы никогда не подпишем игрока, которого тренер не хочет видеть, потому что он не будет играть у него.

Я не участвую в рекрутинге, как думают многие. Существует миф, что я изучаю YouTube и выбираю игроков.

Я в этом не разбираюсь, находить игроков - это искусство. У меня нет интереса этим заниматься.

Я просто хочу видеть четкий процесс, потому что если тратишь много денег на игрока, то нужно убедиться, что ты получаешь больше, чем теряешь.

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Агенты иногда используют нас, чтобы взвинтить интерес к игроку. Поэтому с нами связывают 200 человек за год. Я понимаю, почему так происходит, нам сложно просто сказать “нет“.

Если мы будем говорить “без комментариев“ в ситуации, когда ничего нет, все будут считать, что что-то есть.

А когда мы ничего не говорим, значит, мы интересуемся, но не хотим выносить это на публику. Расстраивает, когда нас все время упоминают, а интереса к игроку нет“, - приводит слова Вудворда Goal.

Ометим, что Вудворд поддерживает Сульшера.

Напомним, что Фергюсон был обвинен в договорном матче Лиги чемпионов.