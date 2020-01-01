Почеттино: В 47 у меня нет седых волос
Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал итог встречи с Уотфордом (1:1).
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“Наша игра не так хороша, как мы можем играть. Вот и все проблемы в этом клубе на сегодняшний день.
Конечно, нам нужно играть лучше. Но это не значит, что все слухи, которые распускают о любом клубе, когда они проигрывает, правдивы. Я все понимаю.
Мне 47 лет - почему, вы думаете, что у меня нет седых волос? Потому что я не обращаю на это внимания. Я думаю только о том, что нам нужно играть лучше.
Если мы не будем играть лучше, каков будет результат? В футболе все одинаково, вы понимаете, о чем я.
Я не удивлен слухам об отставке. Это футбол, это обычная история. Футбол - это победы сегодня и завтра. Все, что было вчера, уже прошло.
Такой философии мы придерживаемся. Если я буду слишком много думать о будущем, но не буду побеждать, слухи не должны удивлять“, - цитирует Почеттино Sky Sports.
Напомним, что свою последнею игру “шпоры“ не смогли выиграть.
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