Почеттино: В 47 у меня нет седых волос

Отношения к "шпорам" изменилось после финала Лиги чемпионов.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал итог встречи с Уотфордом (1:1).

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“Наша игра не так хороша, как мы можем играть. Вот и все проблемы в этом клубе на сегодняшний день.

Конечно, нам нужно играть лучше. Но это не значит, что все слухи, которые распускают о любом клубе, когда они проигрывает, правдивы. Я все понимаю.

Мне 47 лет - почему, вы думаете, что у меня нет седых волос? Потому что я не обращаю на это внимания. Я думаю только о том, что нам нужно играть лучше.

Если мы не будем играть лучше, каков будет результат? В футболе все одинаково, вы понимаете, о чем я.

Я не удивлен слухам об отставке. Это футбол, это обычная история. Футбол - это победы сегодня и завтра. Все, что было вчера, уже прошло.

Такой философии мы придерживаемся. Если я буду слишком много думать о будущем, но не буду побеждать, слухи не должны удивлять“, - цитирует Почеттино Sky Sports.

Напомним, что свою последнею игру “шпоры“ не смогли выиграть.